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Гигантские медузы ропилемы пришли к берегам Владивостока - РИА Новости, 03.08.2026
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09:15 03.08.2026 (обновлено: 09:43 03.08.2026)
Гигантские медузы ропилемы пришли к берегам Владивостока

Анашкин: гигантские медузы ропилемы пришли в Амурский залив

© Дмитрий Анашкин Владивосток/TelegramРопилема в Амурском заливе
Ропилема в Амурском заливе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Дмитрий Анашкин Владивосток/Telegram
Ропилема в Амурском заливе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Амурский залив, к берегам Владивостока, пришли гигантские медузы ропилемы.
  • Диаметр купола первой обнаруженной медузы составляет около 35 сантиметров, в прошлые годы встречались более крупные экземпляры.
  • Медузы ропилемы не представляют опасности для человека, но имеют слабый токсин, поэтому их не рекомендуется трогать голыми руками.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Гигантские медузы ропилемы пришли в Амурский залив – к берегам Владивостока, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
"В Амурский залив пришли гигантские медузы ропилемы, или корнероты. Пока их мало, начало миграции. В этом году первая, которую я встретил, на видео - она в диаметре купола около 35 сантиметров. В прошлые годы я встречал более крупные экземпляры этой медузы, около 70 сантиметров в диаметре", - рассказал Анашкин.
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Он предоставил видео, на котором у берегов острова Попова во Владивостоке снята крупная медуза.
Собеседник отметил, что опасности для человека ропилемы не представляют, но голыми руками трогать их не стоит. "Там очень слабый токсин, но он есть", - добавил Анашкин.
По его словам, медузу он встретил при погружении на глубину, а заснял на видео, когда она устремилась к поверхности. "Их могут встретить и отдыхающие в районе Санаторной, Угольной, где этих медуз частенько выбрасывает на пляжи", - рассказал собеседник.
Он также поделился впечатлениями после прикосновения с медузой ропилемой: "(По ощущениям - ред.) как гладкий мяч", - пояснил Анашкин.
Медуза ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, в Приморье она появляется, когда тепло. Течением медуз заносит в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются.
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