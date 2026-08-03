Гигантские медузы ропилемы пришли к берегам Владивостока

Краткий пересказ от РИА ИИ В Амурский залив, к берегам Владивостока, пришли гигантские медузы ропилемы.

Диаметр купола первой обнаруженной медузы составляет около 35 сантиметров, в прошлые годы встречались более крупные экземпляры.

Медузы ропилемы не представляют опасности для человека, но имеют слабый токсин, поэтому их не рекомендуется трогать голыми руками.

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Гигантские медузы ропилемы пришли в Амурский залив – к берегам Владивостока, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

"В Амурский залив пришли гигантские медузы ропилемы, или корнероты. Пока их мало, начало миграции. В этом году первая, которую я встретил, на видео - она в диаметре купола около 35 сантиметров. В прошлые годы я встречал более крупные экземпляры этой медузы, около 70 сантиметров в диаметре", - рассказал Анашкин.

Он предоставил видео, на котором у берегов острова Попова во Владивостоке снята крупная медуза.

Собеседник отметил, что опасности для человека ропилемы не представляют, но голыми руками трогать их не стоит. "Там очень слабый токсин, но он есть", - добавил Анашкин.

По его словам, медузу он встретил при погружении на глубину, а заснял на видео, когда она устремилась к поверхности. "Их могут встретить и отдыхающие в районе Санаторной, Угольной, где этих медуз частенько выбрасывает на пляжи", - рассказал собеседник.

Он также поделился впечатлениями после прикосновения с медузой ропилемой: "(По ощущениям - ред.) как гладкий мяч", - пояснил Анашкин.