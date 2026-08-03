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Матушкин: семьи участников СВО должны чувствовать заботу и поддержку - РИА Новости, 03.08.2026
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Тамбовская область
 
17:08 03.08.2026
Матушкин: семьи участников СВО должны чувствовать заботу и поддержку

Евгений Матушкин: семьи участников СВО должны чувствовать заботу и поддержку

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыЕвгений Матушкин
Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Евгений Матушкин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Тамбовской области делается все возможное, чтобы участники специальной военной операции и их семьи были окружены заботой и вниманием, сообщил председатель региональный думы Евгений Матушкин.
На прошедшем заседании областного парламента был принят закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан". Депутаты единогласно поддержали законодательную инициативу главы Тамбовской области Евгения Первышова установить дополнительные социальные гарантии для вдов участников специальной военной операции или лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
Законом области установлено однократное предоставление единовременной денежной выплаты в размере 5 миллионов рублей вдовам при условии присвоения ее супругу, погибшему в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации посмертно, наличия общего несовершеннолетнего ребенка, проживания вдовы и ребенка на территории Тамбовской области.
Региональное законодательство, предусматривающее меры поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, постоянно совершенствуется, указывают в пресс-службе Тамбовской областной думы.
"Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является для нас одним из ключевых приоритетов. Практически на каждом заседании областной думы рассматриваются законопроекты, которые расширяют социальные гарантии, устанавливают новые меры поддержки для наших доблестных воинов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, и членов их семей. Мы должны делать все возможное, чтобы наши военнослужащие и их семьи были окружены заботой и вниманием", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
В Тамбовской области действуют более 50 региональных мер поддержки. Для участников СВО и их семей предусмотрены денежные выплаты, различные льготы, медицинская, социальная помощь, а также содействие в профессиональной переподготовке, трудоустройстве, открытии собственного дела.
 
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