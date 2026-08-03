США выделили 40 миллионов долларов Марокко незадолго до кризиса в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США одобрили законопроект о выделении Марокко 40 миллионов долларов.
- Массовый наплыв мигрантов в испанский город Сеута произошел спустя две недели после одобрения законопроекта.
- Около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки, при том что население города составляет около 85 тысяч человек.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США одобрили законопроект о выделении Марокко 40 миллионов долларов за две недели до массового наплыва мигрантов в испанский город Сеута, заявил член палаты представителей США Томас Масси.
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"За две недели до того, как мигранты из Марокко вторглись в Сеуту, республиканская партия приняла законопроект о выделении Марокко 40 миллионов долларов", - написал он в соцсети X.
К публикации Масси приложил скриншоты положений законопроекта и доклада профильного комитета. В приведенной им выдержке из доклада говорится, что находящиеся под управлением Испании города Сеута и Мелилья расположены "на территории Марокко" и остаются предметом давних территориальных претензий Рабата.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
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