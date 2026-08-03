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США выделили 40 миллионов долларов Марокко незадолго до кризиса в Сеуте - РИА Новости, 03.08.2026
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14:59 03.08.2026
США выделили 40 миллионов долларов Марокко незадолго до кризиса в Сеуте

Масси: США выделили Марокко $40 млн за 2 недели до наплыва мигрантов в Сеуте

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США одобрили законопроект о выделении Марокко 40 миллионов долларов.
  • Массовый наплыв мигрантов в испанский город Сеута произошел спустя две недели после одобрения законопроекта.
  • Около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки, при том что население города составляет около 85 тысяч человек.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США одобрили законопроект о выделении Марокко 40 миллионов долларов за две недели до массового наплыва мигрантов в испанский город Сеута, заявил член палаты представителей США Томас Масси.
«

"За две недели до того, как мигранты из Марокко вторглись в Сеуту, республиканская партия приняла законопроект о выделении Марокко 40 миллионов долларов", - написал он в соцсети X.

К публикации Масси приложил скриншоты положений законопроекта и доклада профильного комитета. В приведенной им выдержке из доклада говорится, что находящиеся под управлением Испании города Сеута и Мелилья расположены "на территории Марокко" и остаются предметом давних территориальных претензий Рабата.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.​
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