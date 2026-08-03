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В Бурятии создали чат-бот в "Максе" для поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 03.08.2026
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13:31 03.08.2026
В Бурятии создали чат-бот в "Максе" для поддержки участников спецоперации

В Бурятии разработали чат-бот в "Максе" по мерам поддержки участников СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии разработали чат-бот для мессенджера "Макс", который помогает с мерами поддержки участников СВО и их семей.
  • Чат-бот по имени Алдар работает на базе искусственного интеллекта и доступен круглосуточно.
  • Бот предоставляет готовые решения, ссылки на сайты для подачи заявлений и контакты ведомств по всем вопросам, касающимся спецоперации.
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Чат-бот в мессенджере "Макс" по мерам поддержки участников спецоперации разработали в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Бурятии разработали и внедрили в мессенджер "Макс" чат-бот "Меры поддержки СВОих в Бурятии". Создали такого цифрового помощника на базе искусственного интеллекта по имени Алдар", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Макс".
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Он отметил, что бот работает круглосуточно, воспользоваться им могут как участники СВО и члены их семей, так и все жители республики. Все вопросы, касающиеся спецоперации, можно задать в одном чате.
"Не нужно больше искать, какое министерство за какое направление отвечает, бегать по разным инстанциям, искать по разным сайтам льготы, поддержку. Достаточно написать сообщение в чат-бот и получишь не только ответы, но и готовые решения, ссылки на конкретные страницы сайтов, где принимаются заявления, даст контакты ведомств и т.д.", - отметил глава республики.
По его словам, все 92 республиканские меры поддержки теперь собраны в одном месте.
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