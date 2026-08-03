В Бурятии создали чат-бот в "Максе" для поддержки участников спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бурятии разработали чат-бот для мессенджера "Макс", который помогает с мерами поддержки участников СВО и их семей.

Чат-бот по имени Алдар работает на базе искусственного интеллекта и доступен круглосуточно.

Бот предоставляет готовые решения, ссылки на сайты для подачи заявлений и контакты ведомств по всем вопросам, касающимся спецоперации.

УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Чат-бот в мессенджере "Макс" по мерам поддержки участников спецоперации разработали в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"В Бурятии разработали и внедрили в мессенджер "Макс" чат-бот "Меры поддержки СВОих в Бурятии". Создали такого цифрового помощника на базе искусственного интеллекта по имени Алдар", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Макс"

Он отметил, что бот работает круглосуточно, воспользоваться им могут как участники СВО и члены их семей, так и все жители республики. Все вопросы, касающиеся спецоперации, можно задать в одном чате.

"Не нужно больше искать, какое министерство за какое направление отвечает, бегать по разным инстанциям, искать по разным сайтам льготы, поддержку. Достаточно написать сообщение в чат-бот и получишь не только ответы, но и готовые решения, ссылки на конкретные страницы сайтов, где принимаются заявления, даст контакты ведомств и т.д.", - отметил глава республики.