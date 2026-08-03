АЭС "Пакш" может продолжить работу на низких мощностях, сообщил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рекордное снижение уровня воды в Дунае вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш" и начать полную остановку нескольких энергоблоков.
- Последняя турбина мощностью 240 мегаватт на АЭС "Пакш" может продолжить выработку электроэнергии в понедельник и вторник, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
- Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Последняя турбина мощностью в 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" в понедельник и вторник на фоне ожидающегося отключения станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. В воскресенье Мадьяр заявил, что атомная электростанция может полностью прекратить выработку энергии до конца дня.
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"Специалистам АЭС "Пакш" удалось добиться того, что сегодня и, возможно, еще завтра последняя турбина мощностью 240 мегаватт сможет оставаться в работе", - заявил Мадьяр в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook*.
По его словам, за счет отключения предпоследней турбины в воскресенье инженерам атомной электростанции удалось уменьшить требуемое для охлаждения количество воды, что привело к небольшому увеличению ее уровня у водозаборного сооружения.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
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