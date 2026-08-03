Атомная электростанция "Пакш" на фоне пересохшего русла Дуная в Венгрии

Атомная электростанция "Пакш" на фоне пересохшего русла Дуная в Венгрии

© REUTERS / Bernadett Szabo Атомная электростанция "Пакш" на фоне пересохшего русла Дуная в Венгрии

АЭС "Пакш" может продолжить работу на низких мощностях, сообщил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ Рекордное снижение уровня воды в Дунае вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш" и начать полную остановку нескольких энергоблоков.

Последняя турбина мощностью 240 мегаватт на АЭС "Пакш" может продолжить выработку электроэнергии в понедельник и вторник, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.

БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Последняя турбина мощностью в 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" в понедельник и вторник на фоне ожидающегося отключения станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. В воскресенье Мадьяр заявил, что атомная электростанция может полностью прекратить выработку энергии до конца дня.

"Специалистам АЭС "Пакш" удалось добиться того, что сегодня и, возможно, еще завтра последняя турбина мощностью 240 мегаватт сможет оставаться в работе", - заявил Мадьяр в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook*.

По его словам, за счет отключения предпоследней турбины в воскресенье инженерам атомной электростанции удалось уменьшить требуемое для охлаждения количество воды, что привело к небольшому увеличению ее уровня у водозаборного сооружения.

Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.