Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкомата в Луцке похитили мужчину в рамках силовой мобилизации.

На видео с камер наблюдения видно, как сотрудники военкомата догоняют мужчину и тащат его вниз по ступеням подъезда.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке на северо-западе Украины ворвались в подъезд и похитили мужчину в рамках силовой мобилизации, сообщает украинское издание "Время.ua".

"В Луцке восемь сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) ворвались в подъезд и похитили мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что мужчина пытается убежать от сотрудников военкомата по ступеням подъезда, но они догоняют его, хватают и тащат вниз. Один из сотрудников военкомата закрывает мужчине руками рот. На опубликованных кадрах видно, что у части сотрудников лица скрыты под балаклавами.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.