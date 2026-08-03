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СМИ: в украинском Луцке сотрудники ТЦК похитили мужчину в подъезде - РИА Новости, 03.08.2026
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13:36 03.08.2026 (обновлено: 14:23 03.08.2026)
СМИ: в украинском Луцке сотрудники ТЦК похитили мужчину в подъезде

"Время.ua": в Луцке сотрудники ТЦК ворвались в подъезд и похитили мужчину

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Луцке похитили мужчину в рамках силовой мобилизации.
  • На видео с камер наблюдения видно, как сотрудники военкомата догоняют мужчину и тащат его вниз по ступеням подъезда.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке на северо-западе Украины ворвались в подъезд и похитили мужчину в рамках силовой мобилизации, сообщает украинское издание "Время.ua".
"В Луцке восемь сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) ворвались в подъезд и похитили мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что мужчина пытается убежать от сотрудников военкомата по ступеням подъезда, но они догоняют его, хватают и тащат вниз. Один из сотрудников военкомата закрывает мужчине руками рот. На опубликованных кадрах видно, что у части сотрудников лица скрыты под балаклавами.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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