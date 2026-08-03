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Переполненная орбита делает освоение Луны логичным шагом, считает эксперт - РИА Новости, 03.08.2026
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16:58 03.08.2026
Переполненная орбита делает освоение Луны логичным шагом, считает эксперт

Янг Мао: Луна остается одним из самых перспективных направлений для исследований

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор философии и популяризатор науки Янг Мао считает, что из-за переполненности околоземной орбиты логичным шагом будет использование Луны.
  • Янг Мао полагает, что возвращение на Луну станет первым шагом на пути исследования дальнего космоса.
  • Создание лунной базы откроет большие возможности в развитии технологий для выживания в агрессивной и непригодной для жизни среде.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переполненная околоземная орбита делает логичным движение в сторону использования Луны, считает доктор философии и популяризатор науки Янг Мао.
"К тому же околоземная орбита переполнена различными объектами – логично было бы продолжить движение в сторону использования Луны", - сказал Янг Мао газете "Ведомости".
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По словам эксперта, Луна остается одним из самых перспективных направлений для исследований - это ближайшее к нам космическое тело, люди туда уже летали, хоть эти полеты уже давно и не повторялись.
Возвращение на Луну станет первым шагом на пути исследования дальнего космоса, считает Янг Мао. Он рассказал, что с нетерпением ждет создания лунной базы, которая откроет очень большие возможности в развитии технологий для устойчивого выживания в максимально агрессивной и непригодной для жизни среде.
Система жизнеобеспечения такого вида будет принципиально отличаться от уже разработанных для околоземной орбиты, пояснил специалист. Это станет важным научным и технологическим шагом вперед, который в том числе приведет к созданию множества новых доступных для людей технологий, заключил Янг Мао.
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