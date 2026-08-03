Краткий пересказ от РИА ИИ Доктор философии и популяризатор науки Янг Мао считает, что из-за переполненности околоземной орбиты логичным шагом будет использование Луны.

Янг Мао полагает, что возвращение на Луну станет первым шагом на пути исследования дальнего космоса.

Создание лунной базы откроет большие возможности в развитии технологий для выживания в агрессивной и непригодной для жизни среде.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переполненная околоземная орбита делает логичным движение в сторону использования Луны, считает доктор философии и популяризатор науки Янг Мао.

"К тому же околоземная орбита переполнена различными объектами – логично было бы продолжить движение в сторону использования Луны", - сказал Янг Мао газете "Ведомости"

По словам эксперта, Луна остается одним из самых перспективных направлений для исследований - это ближайшее к нам космическое тело, люди туда уже летали, хоть эти полеты уже давно и не повторялись.

Возвращение на Луну станет первым шагом на пути исследования дальнего космоса, считает Янг Мао. Он рассказал, что с нетерпением ждет создания лунной базы, которая откроет очень большие возможности в развитии технологий для устойчивого выживания в максимально агрессивной и непригодной для жизни среде.