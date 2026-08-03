Переполненная орбита делает освоение Луны логичным шагом, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доктор философии и популяризатор науки Янг Мао считает, что из-за переполненности околоземной орбиты логичным шагом будет использование Луны.
- Янг Мао полагает, что возвращение на Луну станет первым шагом на пути исследования дальнего космоса.
- Создание лунной базы откроет большие возможности в развитии технологий для выживания в агрессивной и непригодной для жизни среде.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переполненная околоземная орбита делает логичным движение в сторону использования Луны, считает доктор философии и популяризатор науки Янг Мао.
"К тому же околоземная орбита переполнена различными объектами – логично было бы продолжить движение в сторону использования Луны", - сказал Янг Мао газете "Ведомости".
По словам эксперта, Луна остается одним из самых перспективных направлений для исследований - это ближайшее к нам космическое тело, люди туда уже летали, хоть эти полеты уже давно и не повторялись.
Возвращение на Луну станет первым шагом на пути исследования дальнего космоса, считает Янг Мао. Он рассказал, что с нетерпением ждет создания лунной базы, которая откроет очень большие возможности в развитии технологий для устойчивого выживания в максимально агрессивной и непригодной для жизни среде.
Система жизнеобеспечения такого вида будет принципиально отличаться от уже разработанных для околоземной орбиты, пояснил специалист. Это станет важным научным и технологическим шагом вперед, который в том числе приведет к созданию множества новых доступных для людей технологий, заключил Янг Мао.