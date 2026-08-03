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Лантратова поможет ветерану СВО из Тюмени с защитой его социальных прав - РИА Новости, 03.08.2026
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10:16 03.08.2026
Лантратова поможет ветерану СВО из Тюмени с защитой его социальных прав

Лантратова поможет ветерану СВО из Тюмени с защитой жилищных и социальных прав

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла под контроль ситуацию с защитой жилищных и социальных прав ветерана СВО из Тюмени.
  • Ветеран лишился жилья и столкнулся с трудностями при оформлении инвалидности и выплат из-за отсутствия постоянной регистрации.
  • Лантратова и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских направили запросы в компетентные ведомства.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что взяла взяла под контроль ситуацию с защитой жилищных и социальных прав ветерана СВО из Тюмени, который лишился жилья и не может оформить инвалидность с положенными выплатами.
Федеральный омбудсмен рассказала о сложной ситуации, в которой оказался ветеран СВО из Тюмени.
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"Мужчина был зарегистрирован и проживал в муниципальном жилом помещении. Однако в 2019 году, когда он находился в отъезде как рабочий-вахтовик, суд заочно признал его утратившим право пользования комнатой из-за долгого отсутствия. С 2022 года мужчина выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО, где получил ранение", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, вернувшись со службы, ветеран столкнулся с правовыми и административными препятствиями: из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства он лишился возможности своевременно оформить инвалидность и положенные ему выплаты, ко всему прочему, еще остался без жилья.
"Совместно с уполномоченным по правам человека в Тюменской области Олегом Датских взяли эту ситуацию под контроль, направили необходимые запросы в компетентные ведомства", - добавила омбудсмен.
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