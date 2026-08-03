Лантратова поможет ветерану СВО из Тюмени с защитой его социальных прав

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла под контроль ситуацию с защитой жилищных и социальных прав ветерана СВО из Тюмени.
- Ветеран лишился жилья и столкнулся с трудностями при оформлении инвалидности и выплат из-за отсутствия постоянной регистрации.
- Лантратова и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских направили запросы в компетентные ведомства.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что взяла взяла под контроль ситуацию с защитой жилищных и социальных прав ветерана СВО из Тюмени, который лишился жилья и не может оформить инвалидность с положенными выплатами.
Федеральный омбудсмен рассказала о сложной ситуации, в которой оказался ветеран СВО из Тюмени.
"Мужчина был зарегистрирован и проживал в муниципальном жилом помещении. Однако в 2019 году, когда он находился в отъезде как рабочий-вахтовик, суд заочно признал его утратившим право пользования комнатой из-за долгого отсутствия. С 2022 года мужчина выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО, где получил ранение", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, вернувшись со службы, ветеран столкнулся с правовыми и административными препятствиями: из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства он лишился возможности своевременно оформить инвалидность и положенные ему выплаты, ко всему прочему, еще остался без жилья.
"Совместно с уполномоченным по правам человека в Тюменской области Олегом Датских взяли эту ситуацию под контроль, направили необходимые запросы в компетентные ведомства", - добавила омбудсмен.