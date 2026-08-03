Продажи новых Lada в январе-июле сохранились на уровне 183,1 тысячи штук

Лидером роста среди моделей, как отмечают в компании, стала обновленная Niva Travel с двигателем 1,8 литра - продажи выросли в полтора раза относительно июля 2025 года и прибавили 3,3% к июню 2026-го. Всего в июле продано 3 712 таких машин.