Продажи новых Lada в январе-июле сохранились на уровне 183,1 тысячи штук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажи новых автомобилей Lada в январе — июле 2026 года составили 183,1 тысячи единиц, что соответствует прошлогоднему результату.
- В июне 2026 года продажи автомобилей Lada выросли на 4,3 % — до 28,9 тысячи штук.
- Лидером роста среди моделей стала обновленная Niva Travel с двигателем 1,8 литра — продажи выросли в полтора раза относительно июля 2025 года.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в январе-июле 2026 года составили 183,1 тысячи единиц, что соответствует прошлогоднему результату, а в июне они выросли на 4,3% - до 28,9 тысячи штук, сообщил "АвтоВАЗ".
"В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам семи месяцев 2026 года продажи составили 183 091 автомобиль, что практически соответствует объему за тот же период годом ранее", - говорится в сообщении производителя.
Лидером роста среди моделей, как отмечают в компании, стала обновленная Niva Travel с двигателем 1,8 литра - продажи выросли в полтора раза относительно июля 2025 года и прибавили 3,3% к июню 2026-го. Всего в июле продано 3 712 таких машин.
"На основании данных о продажах за семь месяцев 2026 года и при сохранении текущих рыночных тенденций компания подтверждает прогноз: по итогам года российский автомобильный рынок сохранит объем на уровне 2025 года", - резюмировали в "АвтоВАЗе".