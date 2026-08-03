Суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Курска за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд приговорил жителя Курска к 16 годам лишения свободы за участие в деятельности Легиона "Свобода России"* и государственную измену.

Даниил Павлов признан виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и легализации денежных средств.

Суд также оштрафовал Павлова на 40 тысяч рублей и конфисковал в доход государства 20 тысяч рублей, полученные им в результате преступлений.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Курска за участие в деятельности Легиона "Свобода России"* и государственную измену, сообщили в пресс-службе суда.

Второй западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова, который обвинялся в государственной измене (статья 275 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (часть 1 статьи 174.1 УК РФ).

"Суд признал Павлова виновным и по совокупности преступлений окончательно путем частичного сложения назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в тюрьме первых 3 лет, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей и конфисковал в доход государства 20 тысяч рублей, полученные Павловым в результате преступлений.

Судом установлено, что Павлов в рамках шпионской деятельности в пользу Легиона "Свобода России"* и спецслужб Украины собирал и предоставлял в целях перехода на строну противника сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения для использования против безопасности РФ, а также осуществил легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений.

Как добавили в суде, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.