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Суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Курска за госизмену - РИА Новости, 03.08.2026
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20:40 03.08.2026
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Курска за госизмену

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Курска за госизмену и терроризм

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приговорил жителя Курска к 16 годам лишения свободы за участие в деятельности Легиона "Свобода России"* и государственную измену.
  • Даниил Павлов признан виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и легализации денежных средств.
  • Суд также оштрафовал Павлова на 40 тысяч рублей и конфисковал в доход государства 20 тысяч рублей, полученные им в результате преступлений.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Курска за участие в деятельности Легиона "Свобода России"* и государственную измену, сообщили в пресс-службе суда.
Второй западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова, который обвинялся в государственной измене (статья 275 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (часть 1 статьи 174.1 УК РФ).
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"Суд признал Павлова виновным и по совокупности преступлений окончательно путем частичного сложения назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в тюрьме первых 3 лет, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей и конфисковал в доход государства 20 тысяч рублей, полученные Павловым в результате преступлений.
Судом установлено, что Павлов в рамках шпионской деятельности в пользу Легиона "Свобода России"* и спецслужб Украины собирал и предоставлял в целях перехода на строну противника сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения для использования против безопасности РФ, а также осуществил легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений.
Как добавили в суде, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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