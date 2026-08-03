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Над Курской областью сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 03.08.2026
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09:48 03.08.2026
Над Курской областью сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки

Хинштейн: более 170 беспилотников ВСУ сбили над Курской областью за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито более 170 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 107 раз атаковали приграничье Курской области из артиллерии.
  • В результате атаки в слободе Белой Беловского района ранен 50-летний мужчина, есть повреждения зданий и автомобилей.
КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Более 170 украинских беспилотников различного типа сбито над территорией Курской области за прошедшие сутки, 107 раз ВСУ атаковали из артиллерии приграничье региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 2 августа до 09.00 3 августа сбито 173 вражеских беспилотника различного типа. 107 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что 17 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атаки в слободе Белой Беловского района ранен 50-летний мужчина", - сообщил губернатор.
По словам Хинштейна, погибших нет.
"В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждены крыша и фасад здания, уничтожен автомобиль. В селе Ольховка — разрушения на АЗС, поврежден автомобиль. На автодороге в селе Веть поврежден автомобиль", - сообщил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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