Над Курской областью сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки

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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 2 августа до 09.00 3 августа сбито 173 вражеских беспилотника различного типа. 107 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".