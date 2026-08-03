Над Курской областью сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито более 170 украинских беспилотников различного типа.
- ВСУ 107 раз атаковали приграничье Курской области из артиллерии.
- В результате атаки в слободе Белой Беловского района ранен 50-летний мужчина, есть повреждения зданий и автомобилей.
КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Более 170 украинских беспилотников различного типа сбито над территорией Курской области за прошедшие сутки, 107 раз ВСУ атаковали из артиллерии приграничье региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 2 августа до 09.00 3 августа сбито 173 вражеских беспилотника различного типа. 107 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 17 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атаки в слободе Белой Беловского района ранен 50-летний мужчина", - сообщил губернатор.
По словам Хинштейна, погибших нет.
"В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждены крыша и фасад здания, уничтожен автомобиль. В селе Ольховка — разрушения на АЗС, поврежден автомобиль. На автодороге в селе Веть поврежден автомобиль", - сообщил губернатор.
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