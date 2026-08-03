У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано 3 августа в Тихом океане у побережья южных Курил.
- Эпицентр землетрясения находился у японского острова Хоккайдо, в 100 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан, очаг — на глубине 50 километров под морским дном.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник, 3 августа, в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По сведениям Семеновой, землетрясение силой до двух баллов ощутили на Шикотане, тревога цунами не объявлялась.
Спасатели нашли пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку
31 июля, 06:07