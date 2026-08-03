На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ряде районов Краснодарского края ввели временные ограничения на использование воздушного пространства.
- В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов из-за ограничений.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в связи с чем возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.