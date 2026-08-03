В Крыму нарушилось электроснабжение из-за повреждения энергосетей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение некоторых населенных пунктов Крыма нарушено из-за повреждения объектов ГУП РК «Крымэнерго» и магистральных энергосетей.
- Ведется круглосуточная работа по стабилизации электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Электроснабжение некоторых населенных пунктов Крыма нарушено из-за повреждения объектов республиканского госпредприятия "Крымэнерго" и магистральных энергосетей, ведутся работы по восстановлению, сообщило предприятие.
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"Действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Из-за повреждения объектов ГУП РК "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов" , - говорится в понедельник в канале предприятия на платформе "Макс".
Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети, работы по стабилизации электроснабжения ведутся круглосуточно, отметили в компании.