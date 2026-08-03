Рейтинг@Mail.ru
В Крыму нарушилось электроснабжение из-за повреждения энергосетей - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 03.08.2026
В Крыму нарушилось электроснабжение из-за повреждения энергосетей

В Крыму из-за повреждения энергосетей нарушено электроснабжение

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение некоторых населенных пунктов Крыма нарушено из-за повреждения объектов ГУП РК «Крымэнерго» и магистральных энергосетей.
  • Ведется круглосуточная работа по стабилизации электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Электроснабжение некоторых населенных пунктов Крыма нарушено из-за повреждения объектов республиканского госпредприятия "Крымэнерго" и магистральных энергосетей, ведутся работы по восстановлению, сообщило предприятие.
«
"Действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Из-за повреждения объектов ГУП РК "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов" , - говорится в понедельник в канале предприятия на платформе "Макс".
Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети, работы по стабилизации электроснабжения ведутся круглосуточно, отметили в компании.
Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Власти прорабатывают меры для стабилизации электроснабжения в Крыму
31 июля, 18:50
 
ПроисшествияРеспублика КрымКрымэнергоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала