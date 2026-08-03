Три человека погибли во время ночной атаки ВСУ на Крым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами ночного удара ВСУ по Крыму стали три человека, сообщил Сергей Аксенов.
- Еще два мирных жителя получили ранения.
- Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших.
- Власти окажут им всю необходимую помощь.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жертвами удара ВСУ по Крыму стали три человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
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"Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан", — написал он на платформе "Макс".
Аксенов уточнил, что еще два человека получили ранения. Он пожелал им скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших.
Глава республики подчеркнул, что власти окажут им всю необходимую помощь.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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