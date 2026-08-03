Три человека погибли во время ночной атаки ВСУ на Крым

Аксенов уточнил, что еще два человека получили ранения. Он пожелал им скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.