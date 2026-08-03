В аэропорту Краснодара могут изменить расписание рейсов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
- Возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в связи с чем возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар ("Пашковский") возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта Краснодар.