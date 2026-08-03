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На Камчатке увеличили единовременную выплату за контракт с Минобороны - РИА Новости, 03.08.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
05:39 03.08.2026 (обновлено: 12:42 03.08.2026)
На Камчатке увеличили единовременную выплату за контракт с Минобороны

Единовременная выплата контрактникам на Камчатке выросла до 3,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБоевая подготовка военнослужащих-контрактников на полигоне
Боевая подготовка военнослужащих-контрактников на полигоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Боевая подготовка военнослужащих-контрактников на полигоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа 2026 года единовременная выплата гражданам, заключающим контракт с Минобороны РФ на территории Камчатского края, увеличена до 3,4 миллиона рублей.
  • Военнослужащие также получают денежное довольствие и надбавки за участие в боевых действиях — до 6,2 миллиона рублей в год, и могут списать до десяти миллионов рублей задолженности по кредитам.
  • Подробную информацию о службе по контракту можно получить по телефону единого кол-центра: 8-800-141-00-00 и на сайте contract41.kamgov.ru.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Единовременная выплата гражданам, заключающим контракт с Минобороны РФ на территории Камчатского края, с 1 августа увеличена до 3,4 миллиона рублей с учетом федеральной составляющей, сообщает правительство региона.
"С 1 августа 2026 года увеличена единовременная выплата гражданам, заключающим контракт о прохождении военной службы в Камчатском крае, она составит три миллиона рублей. С учетом федеральной выплаты за заключение контракта будет выплачиваться 3,4 миллиона рублей единовременного вознаграждения", - цитирует пресс-служба начальника пункта по отбору на военную службу по контракту майора Варлама Куруа.
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Проиндексированная выплата положена не только жителям Камчатки, но и тем, кто прибыл в регион из других субъектов.
Помимо единовременных, военнослужащие получают денежное довольствие и надбавки за участие в боевых действиях - до 6,2 миллиона рублей в год. Также они могут списать до десяти миллионов рублей задолженности по кредитам. Таким образом, общая сумма выплат за первый год службы может достигать 20 миллионов рублей.
Служба по контракту дает государственные гарантии, социальные льготы и стабильность. С полным перечнем мер поддержки для участников СВО и их семей можно ознакомиться на портале "СВО и Камчатка".
Подробную информацию о службе по контракту можно получить по телефону единого кол-центра: 8-800-141-00-00 и на сайте contract41.kamgov.ru. В Петропавловске-Камчатском работают три пункта отбора - на проспекте Победы, 49/1, на Ленинградской, 74/1 (Центр муниципальных услуг) и на Пограничной, 35.
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