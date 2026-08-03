Модернизация лицея в Черемхово завершена на 80%, сообщил Кобзев

ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Масштабная модернизация лицея проводится в Черемхово по нацпроекту "Молодежь и дети", готовность объекта составляет 80%, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району проверил ход капитального ремонта лицея города Черемхова. Контрактом предусмотрена масштабная модернизация - от ремонта фундамента, кровли и инженерных коммуникаций до обновления пищеблока, спортзала, школьного музея и медицинского кабинета. Лицей, построенный в 1938 году, включен в федеральную программу капитальных ремонтов, проводимых в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"Строительная готовность сейчас – 80%. Сдача объекта по контракту – декабрь 2026 года. Строители делают все возможное, чтобы 450 учеников вернулись в родные стены как можно скорее. На время ремонта образовательный процесс организован на базе Черемховского горнотехнического колледжа имени М.И. Щадова", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".

Отмечается, что здание лицея требовало серьезного обновления. Износ составлял почти 60%. Благодаря качественной подготовке проектно-сметной документации муниципалитет успешно прошел отбор в Минпросвещения РФ. Общая стоимость модернизации составляет почти 68 миллионов рублей.