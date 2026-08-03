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Модернизация лицея в Черемхово завершена на 80%, сообщил Кобзев - РИА Новости, 03.08.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
11:17 03.08.2026 (обновлено: 11:18 03.08.2026)
Модернизация лицея в Черемхово завершена на 80%, сообщил Кобзев

Кобзев: Готовность лицея в Черемхово, где идет капремонт, составляет 80%

© Фото : Игорь Кобзев/TelegramКапремонт основного здания городского лицея в Черемхово
Капремонт основного здания городского лицея в Черемхово - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Игорь Кобзев/Telegram
Капремонт основного здания городского лицея в Черемхово
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ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Масштабная модернизация лицея проводится в Черемхово по нацпроекту "Молодежь и дети", готовность объекта составляет 80%, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району проверил ход капитального ремонта лицея города Черемхова. Контрактом предусмотрена масштабная модернизация - от ремонта фундамента, кровли и инженерных коммуникаций до обновления пищеблока, спортзала, школьного музея и медицинского кабинета. Лицей, построенный в 1938 году, включен в федеральную программу капитальных ремонтов, проводимых в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
"Строительная готовность сейчас – 80%. Сдача объекта по контракту – декабрь 2026 года. Строители делают все возможное, чтобы 450 учеников вернулись в родные стены как можно скорее. На время ремонта образовательный процесс организован на базе Черемховского горнотехнического колледжа имени М.И. Щадова", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".
Отмечается, что здание лицея требовало серьезного обновления. Износ составлял почти 60%. Благодаря качественной подготовке проектно-сметной документации муниципалитет успешно прошел отбор в Минпросвещения РФ. Общая стоимость модернизации составляет почти 68 миллионов рублей.
Игорь Кобзев также добавил, что ознакомился в Черемхово с ходом работ по возведению многоквартирного дома на 47 квартир по программе переселения граждан из аварийного жилья. Подрядчик показывает хороший результат, готовность — 92%. Объект возводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в рамках программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Финансирование составило 234 миллиона рублей. Всего по этой программе в Черемхово подлежало расселению почти 35 тысяч квадратных метров жилья, где проживали более 1,4 тысячи человек. После того, как в новый дом переедут 47 семей, программа будет выполнена полностью.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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