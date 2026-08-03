Олег Рой передаст в госпитали порядка 400 книг для участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Рой планирует в ближайшее время привезти в госпитали около 400 книг для участников СВО. Писатель подчеркнул, что книги востребованы и нужны участникам СВО.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский писатель Олег Рой сообщил, что в ближайшее время привезет в госпитали порядка 400 книг для участников СВО.
"Девятого числа я уезжаю, и мы везем с собой уже 400 книг. Там ведь, когда ты выходишь, не можешь нагрузить себя больше, потому что нужно еще что-то туда доставить… Мне говорят, "Рой, ты с ума сошел? 400 книг!". Я говорю: "Ребят, если что, половину оставим, потом доберем". "Да мало, ты что! Мало", - говорят. Это востребовано, это нужно", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.
Писатель подчеркнул, что участники СВО в госпиталях с интересом читают книги, передают друг другу и очень ждут новых. Рой периодически посещает военные госпитали, общается с бойцами и привозит им литературу.
"Ребята сегодня читают о подвигах, которые были и совершали наши разведчики, и перекладывают на собственные подвиги, на сегодняшний день", - заключил он.