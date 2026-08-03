Олег Рой передаст в госпитали порядка 400 книг для участников СВО

"Девятого числа я уезжаю, и мы везем с собой уже 400 книг. Там ведь, когда ты выходишь, не можешь нагрузить себя больше, потому что нужно еще что-то туда доставить… Мне говорят, "Рой, ты с ума сошел? 400 книг!". Я говорю: "Ребят, если что, половину оставим, потом доберем". "Да мало, ты что! Мало", - говорят. Это востребовано, это нужно", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.