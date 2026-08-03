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Над Орловской областью уничтожили десять украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 03.08.2026
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10:09 03.08.2026
Над Орловской областью уничтожили десять украинских БПЛА за сутки

Клычков: над Орловской областью уничтожили десять украинских БПЛА за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Орловской областью уничтожены 10 украинских беспилотников за сутки.
  • Пострадавших и повреждений нет.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Десять украинских беспилотников уничтожены за сутки над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«

"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Минобороны РФ два последние дня сообщало об уничтожении украинских БПЛА над Орловской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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