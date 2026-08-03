Над Орловской областью уничтожили десять украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Орловской областью уничтожены 10 украинских беспилотников за сутки.
- Пострадавших и повреждений нет.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Десять украинских беспилотников уничтожены за сутки над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
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"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Минобороны РФ два последние дня сообщало об уничтожении украинских БПЛА над Орловской областью.
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