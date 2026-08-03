Разработчик рассказал об интересе китайских геймеров к славянской культуре

Краткий пересказ от РИА ИИ В Шанхае состоялось открытие российского павильона на выставке цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy), где участвуют 12 игровых студий из России с более чем 20 проектами.

WATT Studio представила на выставке игру TSAREVNA. Age of Tales, в которой объединены славянские мифы, балет и экшен.

Китайские игроки проявили интерес к игре благодаря русским сказкам, мифологии и атмосфере, а также оставили пожелания по улучшению анимации одежды персонажей.

ШАНХАЙ (Китай), 3 авг - РИА Новости. Игрокам из Китая очень интересны русский балет и славянская культура, рассказал РИА Новости генеральный директор и основатель компании по производству видеоигр WATT Studio Егор Томский.

В китайском Шанхае 31 июля состоялось торжественное открытие российского павильона, организованного Агентством креативных индустрий Москвы (АКИ), на территории Шанхайского нового международного выставочного центра в рамках выставки цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy). В этом году в выставке принимают участие 12 игровых студий из России , которые представляют более 20 проектов.

WATT Studio представила на выставке игру TSAREVNA. Age of Tales, в которой славянские мифы, балет и экшен объединены в необычную игровую механику. В производстве игры, в частности, приняла участие прима-балерина Большого театра Алена Ковалева. Разработчики записали ее движения с помощью технологии motion capture, чтобы перенести пластику балета в игровую систему боя. В игре главная героиня с помощью "боевого балета" использует различные заклинания и сражается с толпами нежити.

"Китайским игрокам очень нравится балет, им интересна славянская культура, поэтому наша игра может быть привлекательна именно благодаря русским сказкам, мифологии и атмосфере", - рассказал Томский на полях выставки.

По словам Томского, китайские геймеры, которые уже поиграли в "Царевну" на полях выставки, заявили, что им понравился проект, и оставили много пожеланий. "Например, они постоянно просят добавить больше деталей в анимации одежды - чтобы ткани, элементы костюмов сильнее двигались", - добавил он.

За основу сюжета разработчики взяли "Сказку о царе Салтане" Александра Пушкина. Релиз игры запланирован на начало следующего года. Как отметил Томский, главная цель поездки компании на выставку в Шанхае - найти новые возможности для выхода на китайский рынок.