В Ираке надеются договориться с Ираном о пропуске танкеров через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.
- Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за фактического закрытия Ормузского пролива.
СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о регулярном пропуске нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.
"Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой", - заявил министр госагентству INA.
Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пытается нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам.