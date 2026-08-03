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В Ираке надеются договориться с Ираном о пропуске танкеров через Ормуз - РИА Новости, 03.08.2026
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21:45 03.08.2026
В Ираке надеются договориться с Ираном о пропуске танкеров через Ормуз

Худейр: Ирак надеется договориться с Ираном о пропуске танкеров через Ормуз

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.
  • Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за фактического закрытия Ормузского пролива.
СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о регулярном пропуске нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.
"Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой", - заявил министр госагентству INA.
Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пытается нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам.
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