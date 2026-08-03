Гастроэнтеролог рассказала о вреде белого хлеба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эндокринолог и гастроэнтеролог Виктория Гончар рассказала, что употребление белого хлеба может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением.
- Черный хлеб полезнее белого, так как он менее калориен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты.
- Мультизерновой и цельнозерновой хлеб сохраняют витамины B, E и клетчатку, но из-за грубой текстуры могут быть тяжелы для пищеварения у людей с чувствительным желудком.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Употребление белого хлеба может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением, поскольку он содержит мало полезных веществ и является источником быстрых углеводов, рассказала эндокринолог и гастроэнтеролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Виктория Гончар.
"Привычный белый хлеб из пшеничной муки и дрожжей - практически бесполезный продукт. В процессе обработки зерна витамины уходят вместе с оболочкой (отрубями), а высокая температура при выпечке уничтожает остатки полезных веществ. По сути, это источник быстрых углеводов и крахмала, которые ведут к лишнему весу и проблемам с пищеварением", - сказала Гончар в беседе с "Лентой.ру".
По словам врача, черный хлеб полезнее: он менее калориен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты, поддерживает работу кишечника. Что касается мультизернового и цельнозернового хлеба, Гончар отметила, что в них сохраняются витамины B, E и клетчатка, но из-за грубой текстуры они тяжелее для пищеварения, поэтому людям с чувствительным желудком стоит быть с ними осторожнее.
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