Гастроэнтеролог рассказала о вреде белого хлеба

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Употребление белого хлеба может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением, поскольку он содержит мало полезных веществ и является источником быстрых углеводов, рассказала эндокринолог и гастроэнтеролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Виктория Гончар.

По словам врача, черный хлеб полезнее: он менее калориен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты, поддерживает работу кишечника. Что касается мультизернового и цельнозернового хлеба, Гончар отметила, что в них сохраняются витамины B, E и клетчатка, но из-за грубой текстуры они тяжелее для пищеварения, поэтому людям с чувствительным желудком стоит быть с ними осторожнее.