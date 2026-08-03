Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России установила контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.
- Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Север».
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
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