В КЧР вынесли приговор женщине, сбившей девочку на пешеходном переходе

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Черкесский городской суд приговорил к 3 годам колонии-поселения женщину, сбившую на автомобиле на пешеходном переходе 8-летнюю девочку, которая в результате скончалась в больнице, сообщили в прокуратуре и СУСК РФ по Карачаево-Черкесии.

На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как двое детей переходят дорогу по "зебре". Держась за руки, они дошли до разделительной полосы и пошли дальше, их пропустил автобус, но темный легковой автомобиль на соседней полосе не остановился перед пешеходным переходом. От удара девочку откинуло на несколько метров, к ней с противоположных сторон дороги побежали взрослые.