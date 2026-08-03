В КЧР вынесли приговор женщине, сбившей девочку на пешеходном переходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Черкесский городской суд приговорил женщину к 3 годам колонии-поселения за то, что она сбила на пешеходном переходе 8-летнюю девочку.
- Подсудимая признана виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
- Инцидент произошел утром 18 мая 2026 года на улице Доватора в городе Черкесске.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Черкесский городской суд приговорил к 3 годам колонии-поселения женщину, сбившую на автомобиле на пешеходном переходе 8-летнюю девочку, которая в результате скончалась в больнице, сообщили в прокуратуре и СУСК РФ по Карачаево-Черкесии.
"Суд, приняв за основу доводы государственного обвинителя, признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), ей назначена мера наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Как установил суд, утром 18 мая 2026 года женщина, двигаясь на автомобиле по улице Доватора города Черкесска, в нарушение требований правил дорожного движения не уступила дорогу идущей по пешеходному переходу 8-летней девочке и допустила наезд на нее. В результате происшествия пострадавшая скончалась в больнице.
На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как двое детей переходят дорогу по "зебре". Держась за руки, они дошли до разделительной полосы и пошли дальше, их пропустил автобус, но темный легковой автомобиль на соседней полосе не остановился перед пешеходным переходом. От удара девочку откинуло на несколько метров, к ней с противоположных сторон дороги побежали взрослые.