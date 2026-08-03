В Карачаево-Черкесии умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии пострадали люди.
- Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии женщин скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
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"Одна из пострадавших сегодня ночью скончалась в больнице", - сказал собеседник агентства.
В региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости подтвердили факт смерти женщины, уточнив, что она была 1978 года рождения.
В воскресенье в главке МЧС РФ по региону сообщили, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По информации регионального минздрава, пострадали десять человек, семь из них госпитализированы. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон.
Число пострадавших при взрыве газа в КЧР увеличилось до 11
2 августа, 18:56