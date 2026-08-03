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В Карачаево-Черкесии умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме - РИА Новости, 03.08.2026
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08:51 03.08.2026 (обновлено: 10:35 03.08.2026)
В Карачаево-Черкесии умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме

В КЧР умерла одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии пострадали люди.
  • Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии женщин скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
«
"Одна из пострадавших сегодня ночью скончалась в больнице", - сказал собеседник агентства.
В региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости подтвердили факт смерти женщины, уточнив, что она была 1978 года рождения.
В воскресенье в главке МЧС РФ по региону сообщили, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По информации регионального минздрава, пострадали десять человек, семь из них госпитализированы. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон.
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