Венгрия и Румыния оказались на грани двух катастроф сразу

Не успел Петр Мадьяр в полной мере насладиться победой на выборах, как реальность резко спустила его на грешную землю. На своей официальной странице новый венгерский премьер объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике. Сегодня национальный оператор MVM Paksi Atomerőmű Zrt. остановит единственную в стране АЭС "Пакш". Остановка никак не связана с проведением планово-предупредительных ремонтов. У энергетиков просто нет другого выбора, так как уровень Дуная, чьи воды используются в качестве естественного хладагента, из-за аномальной жары обмелел до критически низких значений. Если верить венгерскому премьеру, вода опустилась до самой низкой отметки аж с 1944 года.

Петр Мадьяр пишет, что Венгрия вступает в критический период энергокризиса, так как выключение четырех реакторов ВВЭР-440 означает, что из внутренних сетей выпадут две тысячи мегаватт-часов электричества или 40% генерации. Глава государства настоятельно просит сограждан перейти в режим саморегулирования, что по-простому означает добровольно свести к минимуму потребление. Оставить энергоблоки в работе физически невозможно, так как нехватка воды с высокой долей вероятности приведет к повреждениям контура охлаждения АЭС, что по цепочке потянет сработку защитной автоматики станции и аварийное отключение, после чего по техническим регламентам последует период проверок всех систем. Растянуться он может на неопределенное время, то есть перед венгерскими энергетиками стоит довольно простая логическая задача, где в одном варианте можно станцию не выключать, питая сети до последней возможности, однако с вероятностью затем потерять почти половину генерации на непонятный временной промежуток. Либо понизить выработку активной зоны до минимума, дождаться снижения температуры и первых дождей, чтобы сразу вернуться к привычной схеме энергопроизводства и распределения.

Официальный Будапешт и специалисты MVM ожидаемо не стали подвергать непрогнозируемым рискам национальную энергетику вместе с экономикой и выбрали вариант с минимальными уровнями угроз.

Венгры не одиноки в своих проблемах, спровоцированных летним зноем. Обмелевший Дунай вынудил румынскую Nuclearelectrica в прошлую среду остановить вначале первый энергоблок АЭС "Чернаводэ", а спустя два дня аналогичная судьба постигла и второй реактор. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан, опережая своего венгерского коллегу, обратился к согражданам и представителям промышленности с просьбой расходовать электричество взвешенно и рационально.

Чтобы понять суть происходящего, надо сказать, что контуры охлаждения активной зоны атомных электростанций могут быть организованы по двум схемам.

Наиболее простой и очевидный, из-за чего еще на стадии проекта АЭС стараются разместить на берегу крупного водоема, это прямоточный метод. Вода из реки, озера или моря по трубопроводам направляется на конденсаторы турбин, забирает на себя избыточное тепло, после чего уже нагретая возвращается обратно. Данный метод самый надежный, однако требует просто колоссального количества воды. В зависимости от мощности турбин расход может колебаться от сорока до ста кубометров в секунду, соответственно, за месяц через нутро станции проходит свыше 250 миллионов кубических метров воды.

Для понимания размерности: страдающая от хронической нехватки воды Донецкая агломерация на покрытие всех бытовых и промышленных нужд требует 90 миллионов тонн воды в месяц. Раньше ее забирали из Северского Донца и по системе подъемных станций отправляли в Донецк и плотно облепившие его города и поселки-сателлиты.

Там, где нет крупных водных источников, но при этом велика потребность в электричестве, станции охлаждают при помощи оборотных систем с градирнями. Именно эти конусовидные сооружения титанического размера чаще всего изображаются на различных фотографиях и плакатах, символизирующих атомную энергетику. Здесь применяется метод испарительного охлаждения, когда вода циркулирует внутри замкнутой системы, отбирая тепло с турбин и затем вновь остывая внутри градирен. Этот метод гораздо более экономный, так как из внешних источников забирается всего лишь около двух кубометров воды в секунду, при этом за год в атмосферу испаряется около 60 миллионов тонн воды.

Зная эти фактические показатели, можно более предметно представить происходящее с Дунаем, воды которого охлаждают четыре венгерских и два румынских реактора. Российское общество знаний сообщает, что Дунай имеет почти двести притоков, которые в массе своей наполняются дождевой или талой водой. Годовой сток составляет 210 кубических километров или 6400 кубометров в секунду. В абсолютных числах вроде бы достаточно, чтобы обеспечить потребности атомной энергетики, но здесь важен не только объем, но и температура, а вода в реках Европы также нагрелась до рекордных значений. Буквально пару недель назад уже французские атомщики били тревогу, так как в аномально теплой воде развелось невообразимое количество медуз и водорослей, которые физически закупоривают трубопроводы АЭС.

Что касается сугубо энергетической стороны, то венгров ждут непростые времена. Учитывая, что "Пакш" дает почти половину всей энергии государства, можно представить, что каждый сознательный гражданин выключит все возможные электроприборы, оставив только условный холодильник, но бытовой сектор в среднем оттягивает на себя около трети общего потребления. Львиная доля приходится на промышленные объекты, выключение которых частично или полностью либо проблематично, либо вообще невозможно, так как приведет к нарушению или остановке технологических цепочек. За кадром еще остаются объекты критической важности вроде больниц, насосных станций водопровода и канализации. Их отключение — это социальный и коммунальный коллапс, тем более сокрушительный в современном обществе, привыкшем к круглосуточным удобствам и гарантиям.