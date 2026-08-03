Ефимов назвал развитие дорог приоритетным направлением для Москвы

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Развитие дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений для Москвы, рассказал на полях V Международного транспортного саммита заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За последние 15 лет мы построили и реконструировали более 260 километров линий метро и 127 станций, обновили депо. Сейчас в активной стадии строительства находятся 25 станций. Каждый месяц мы открываем новые строительные площадки", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, создание дорожной инфраструктуры, как и метростроение, – одно из приоритетных направлений для города.
"За последние 15 лет мы построили и реконструировали более 260 километров линий метро и 127 станций, обновили депо. Сейчас в активной стадии строительства находятся 25 станций. Каждый месяц мы открываем новые строительные площадки", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, создание дорожной инфраструктуры, как и метростроение, – одно из приоритетных направлений для города.
Заммэра добавил, что идет активное обновление дорожной сети. Около трети всех дорог в городе (свыше 1,6 тысячи километров) возведено за последние 15 лет. При этом 75% приходится на магистральные дороги, мосты и эстакады – наиболее сложные инженерные сооружения.
Кроме того, Ефимов отметил, что количество тоннелей, мостов, путепроводов и многоуровневых развязок выросло более чем на 70%.
Кроме того, Ефимов отметил, что количество тоннелей, мостов, путепроводов и многоуровневых развязок выросло более чем на 70%.