На Камчатке за туристом, которому стало плохо, отправили вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Камчатке туристу стало плохо на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом.
- Для эвакуации туриста вылетел вертолет, на помощь также отправились спасатели.
- Министр по чрезвычайным ситуациям региона призвал туристов ответственно относиться к выбору маршрутов и объективно оценивать свое состояние.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Спасатели выдвинулись к туристу, которому стало плохо на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом на Камчатке, для его эвакуации вылетел вертолет, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
"Туристу плохо со здоровьем. Я в очередной раз прошу гостей полуострова и жителей Камчатского края ответственно относиться к маршрутам, на которые вы идете", - сказал Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".
При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста
26 июля, 02:33
О происшествии экстренным службам сообщил гид - он позвонил по номеру 112 и связался со спасателями. На помощь пострадавшему отправились спасатели, находившиеся на Авачинском перевале, а также группа Камчатского спасательного центра. Для эвакуации туриста вылетел вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф.
Министр отметил, что это уже не первый случай за последнюю неделю, когда путешественникам потребовалась медицинская помощь из-за недомогания. Он призвал туристов перед выходом на маршруты объективно оценивать свое состояние.
На Камчатке трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана
4 октября 2025, 09:42