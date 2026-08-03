На Камчатке за туристом, которому стало плохо, отправили вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ На Камчатке туристу стало плохо на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом.

Для эвакуации туриста вылетел вертолет, на помощь также отправились спасатели.

Министр по чрезвычайным ситуациям региона призвал туристов ответственно относиться к выбору маршрутов и объективно оценивать свое состояние.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Спасатели выдвинулись к туристу, которому стало плохо на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом на Камчатке, для его эвакуации вылетел вертолет, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

О происшествии экстренным службам сообщил гид - он позвонил по номеру 112 и связался со спасателями. На помощь пострадавшему отправились спасатели, находившиеся на Авачинском перевале, а также группа Камчатского спасательного центра. Для эвакуации туриста вылетел вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф.