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Более 300 участников СВО получили землю на Камчатке - РИА Новости, 03.08.2026
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04:15 03.08.2026
Более 300 участников СВО получили землю на Камчатке

Более 300 участников СВО получили бесплатные участки на Камчатке

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМолодые люди гуляют
Молодые люди гуляют - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 300 участников специальной военной операции и членов их семей получили бесплатные земельные участки на Камчатке в рамках регионального закона, принятого в октябре 2023 года.
  • Право на бесплатную землю имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России, награжденные орденами РФ, Георгиевским крестом или медалью "За отвагу", а также члены семей погибших бойцов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Свыше 300 участников специальной военной операции и членов их семей получили бесплатные земельные участки на Камчатке в рамках регионального закона, принятого в октябре 2023 года, сообщает законодательное собрание Камчатского края.
"С момента принятия закона в органы местного самоуправления поступило почти 2 тысячи обращений, свыше 300 наших земляков воспользовались правом на получение земельных участков", - цитирует пресс-служба заместителя председателя заксобрания Дмитрия Коростелева.
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Результаты реализации закона рассмотрели в краевом парламенте. С 2023 года депутаты восемь раз вносили поправки в документ - корректировали порядок предоставления участков, упрощали процедуру и расширяли круг льготников.
Право на бесплатную землю для строительства жилья или ведения садоводства имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России, награжденные орденами РФ, Георгиевским крестом или медалью "За отвагу", а также члены семей погибших бойцов.
Участки можно получить не только в Петропавловске-Камчатском и Елизовском округе, но и в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Соболевском округах. До конца 2026 года муниципалитеты планируют сформировать еще 183 участка.
Одно из перспективных направлений - выделение земли в действующих садово-огороднических товариществах: там уже есть инфраструктура и обжитые территории, а местные садоводы готовы помогать новым владельцам осваивать участки.
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Отдельная задача - работа с землями, зарезервированными под проекты территории опережающего развития. По словам Дмитрия Коростелева, муниципалитеты точечно разберутся с участками, у которых действительно есть инвестиционный потенциал, а там, где земля простаивает, будут выходить на федеральный уровень, чтобы изменить ее назначение и направить на нужды участников СВО.
Всего в Камчатском крае для бойцов и их семей действует 100 мер поддержки: 22 федеральные, 38 региональных и 40 муниципальных. Это и льготные кредиты на бизнес, и освобождение от транспортного налога, и бесплатное питание в школах, и путевки в лагеря, и бесплатная юридическая помощь, и профессиональная переподготовка.
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