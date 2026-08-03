Более 300 участников СВО получили землю на Камчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ Свыше 300 участников специальной военной операции и членов их семей получили бесплатные земельные участки на Камчатке в рамках регионального закона, принятого в октябре 2023 года.

Право на бесплатную землю имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России, награжденные орденами РФ, Георгиевским крестом или медалью "За отвагу", а также члены семей погибших бойцов.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Свыше 300 участников специальной военной операции и членов их семей получили бесплатные земельные участки на Камчатке в рамках регионального закона, принятого в октябре 2023 года, сообщает законодательное собрание Камчатского края.

"С момента принятия закона в органы местного самоуправления поступило почти 2 тысячи обращений, свыше 300 наших земляков воспользовались правом на получение земельных участков", - цитирует пресс-служба заместителя председателя заксобрания Дмитрия Коростелева.

Результаты реализации закона рассмотрели в краевом парламенте. С 2023 года депутаты восемь раз вносили поправки в документ - корректировали порядок предоставления участков, упрощали процедуру и расширяли круг льготников.

Право на бесплатную землю для строительства жилья или ведения садоводства имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России , награжденные орденами РФ, Георгиевским крестом или медалью "За отвагу", а также члены семей погибших бойцов.

Участки можно получить не только в Петропавловске-Камчатском и Елизовском округе, но и в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Соболевском округах. До конца 2026 года муниципалитеты планируют сформировать еще 183 участка.

Одно из перспективных направлений - выделение земли в действующих садово-огороднических товариществах: там уже есть инфраструктура и обжитые территории, а местные садоводы готовы помогать новым владельцам осваивать участки.

Отдельная задача - работа с землями, зарезервированными под проекты территории опережающего развития. По словам Дмитрия Коростелева, муниципалитеты точечно разберутся с участками, у которых действительно есть инвестиционный потенциал, а там, где земля простаивает, будут выходить на федеральный уровень, чтобы изменить ее назначение и направить на нужды участников СВО.