В Калининграде из-за пожара в доме эвакуировали более 20 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калининграде произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме с мансардой на переулке Грибоедова, дом имеет статус объекта культурного наследия.

Пожар локализован, 24 человека, включая шести детей, были эвакуированы, пострадавших и погибших нет.

КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме, имеющем статус объекта культурного наследия, в Калининграде, огонь в настоящее время локализован сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным областного ведомства, в понедельник с 20.10(21.10мск) от оператора "Системы-112" поступило сообщение о пожаре в доме на переулке Грибоедова 4 в Калининграде . Произошло возгорание кровли двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой.

"Оперативно прибывшие огнеборцы эвакуировали из здания 24 человека, в том числе шесть детей. В настоящее время пожар локализован", - сказали в пресс-службе

Собеседник агентства уточнил, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Выгорела крыша. Пострадавших и погибших нет. На месте работают 28 сотрудников и семь единиц специальной техники МЧС России.