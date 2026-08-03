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В Калининграде из-за пожара в доме эвакуировали более 20 человек - РИА Новости, 03.08.2026
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23:49 03.08.2026
В Калининграде из-за пожара в доме эвакуировали более 20 человек

В Калининграде из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали более 20 человек

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара
Ликвидация пожара - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме с мансардой на переулке Грибоедова, дом имеет статус объекта культурного наследия.
  • Пожар локализован, 24 человека, включая шести детей, были эвакуированы, пострадавших и погибших нет.
КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме, имеющем статус объекта культурного наследия, в Калининграде, огонь в настоящее время локализован сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным областного ведомства, в понедельник с 20.10(21.10мск) от оператора "Системы-112" поступило сообщение о пожаре в доме на переулке Грибоедова 4 в Калининграде. Произошло возгорание кровли двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой.
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"Оперативно прибывшие огнеборцы эвакуировали из здания 24 человека, в том числе шесть детей. В настоящее время пожар локализован", - сказали в пресс-службе
Собеседник агентства уточнил, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Выгорела крыша. Пострадавших и погибших нет. На месте работают 28 сотрудников и семь единиц специальной техники МЧС России.
Немецкая вилла по адресу переулок Грибоедова 4 в Калининграде - объект культурного наследия муниципального значения. Здание возвели в конце XIX - начале XX века в районе Марауненхоф - тогда это был пригород Кенигсберга, позже вошедший в его состав.
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