Врачи оценили состояние девочки, сбитой иномаркой в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на девочку 2011 года рождения, а затем врезался в здание.
- Девочка получила раны в области голени, ее состояние удовлетворительное.
КАЛИНИНГРАД, 3 авг – РИА Новости. Девочка, сбитая въехавшим в дом водителем в Калининграде, получила раны в области голени, она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
В воскресенье вечером водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на тротуаре на девочку 2011 года рождения, а потом врезался в здание.
"У девочки раны в области голени, а так, в удовлетворительном состоянии", - сказали в минздраве.
Как уточнили агентству в пресс-службе областной ГАИ, водитель травмы не получил, в отношении него возбуждено административное производство.