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Врачи оценили состояние девочки, сбитой иномаркой в Калининграде - РИА Новости, 03.08.2026
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12:37 03.08.2026
Врачи оценили состояние девочки, сбитой иномаркой в Калининграде

Минздрав: сбитая в Калининграде девочка находится в удовлетворительном состоянии

© Фото : ГАИ Калининградской областиМесто происшествия, где автомобиль сбил пешехода и въехал в дом в Калининграде
Место происшествия, где автомобиль сбил пешехода и въехал в дом в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : ГАИ Калининградской области
Место происшествия, где автомобиль сбил пешехода и въехал в дом в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на девочку 2011 года рождения, а затем врезался в здание.
  • Девочка получила раны в области голени, ее состояние удовлетворительное.
КАЛИНИНГРАД, 3 авг – РИА Новости. Девочка, сбитая въехавшим в дом водителем в Калининграде, получила раны в области голени, она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
В воскресенье вечером водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на тротуаре на девочку 2011 года рождения, а потом врезался в здание.
"У девочки раны в области голени, а так, в удовлетворительном состоянии", - сказали в минздраве.
Как уточнили агентству в пресс-службе областной ГАИ, водитель травмы не получил, в отношении него возбуждено административное производство.
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