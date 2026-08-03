Врачи оценили состояние девочки, сбитой иномаркой в Калининграде

Место происшествия, где автомобиль сбил пешехода и въехал в дом в Калининграде

Место происшествия, где автомобиль сбил пешехода и въехал в дом в Калининграде

© Фото : ГАИ Калининградской области Место происшествия, где автомобиль сбил пешехода и въехал в дом в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калининграде водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на девочку 2011 года рождения, а затем врезался в здание.

Девочка получила раны в области голени, ее состояние удовлетворительное.

КАЛИНИНГРАД, 3 авг – РИА Новости. Девочка, сбитая въехавшим в дом водителем в Калининграде, получила раны в области голени, она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

В воскресенье вечером водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на тротуаре на девочку 2011 года рождения, а потом врезался в здание.

"У девочки раны в области голени, а так, в удовлетворительном состоянии", - сказали в минздраве.