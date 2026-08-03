Более 400 участников СВО обратились в краевой кадровый центр Ставрополья

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В первом полугодии текущего года в Ставропольском крае отмечен спрос на меры господдержки среди ветеранов спецоперации, в краевой кадровый центр "Работа России" обратилось 403 участника СВО, при поддержке центра работу нашли 126 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня ветераны успешно трудятся по разным направлениям: от рабочих склада, водителей и электрогазосварщиков до агрономов и механиков. При этом спрос сменился в сторону прикладных рабочих специальностей. 21 ветеран в этом году подал заявки на бесплатное обучение. Из них шесть человек уже получили новые специальности (направления: сварка, управление закупками, веб-разработка), еще девять участников продолжают осваивать новые компетенции, остальные ожидают старта групп. В топе востребованных программ – сварочное дело, охрана труда, администрирование баз данных и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

"За каждым показателем стоят реальные истории людей, которые после возвращения к мирной жизни находят новую работу или открывают свое дело. Для нас важно не просто предложить вакансию из банка данных, а выстроить индивидуальный маршрут с учетом здоровья и опыта человека, чтобы он чувствовал себя уверенно", – отметила директор краевого кадрового центра Виктория Полюбина.

Особое внимание уделяется индивидуальному сопровождению - за каждым ветераном закрепляется карьерный консультант, который помогает подготовить резюме и пройти переобучение. Одним из самых востребованных направлений остается открытие собственного дела. На сегодняшний день 26 участников СВО зарегистрировались как ИП или самозанятые. Им доступно сопровождение экспертов сервиса "Мой бизнес.МФЦ" и единовременная финансовая поддержка в размере 96,7 тысячи рублей. Помимо трудоустройства, ветераны получают психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации.