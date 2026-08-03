Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве второго этапа плана по Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Страны-посредники решительно осудили продолжающиеся действия Израиля в Газе.

Турция, Египет и Катар призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для выполнения им обязательств по международному праву и соглашению о прекращении огня.

АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и предупредили, что продолжающиеся удары ставят под угрозу реализацию второго этапа мирного плана, говорится в совместном заявлении трех стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.

"Продолжающиеся нарушения со стороны Израиля являются нарушением соглашения о прекращении огня и подрывают усилия по реализации его второго этапа", - отмечается в документе , который привел МИД Турции.

Страны-посредники решительно осудили "продолжающиеся действия Израиля в секторе Газа, в частности удары по медицинским учреждениям и объектам здравоохранения, которые, по их оценке, привели к гибели мирных жителей, включая женщин и детей, и являются грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права".

В заявлении подчеркивается, что Израиль "должен выполнять все обязательства, вытекающие из международного права и соглашения о прекращении огня".

Турция, Египет и Катар предупредили, что "продолжающиеся нарушения могут сорвать процесс деэскалации и усугубить гуманитарный кризис в секторе Газа".

"Три страны призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для выполнения им обязательств по международному праву и соглашению о прекращении огня, чтобы обеспечить реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа", - говорится в заявлении.