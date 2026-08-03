МИД Испании потребовал от ЕС солидарности по миграционному кризисе в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте.

Альбарес напомнил, что границы Сеуты и Мелильи — это южные границы Евросоюза, и подчеркнул, что Испания всегда проявляла солидарность другим странам ЕС в сложных ситуациях, например, Италии во время миграционных кризисов на Лампедузе.

СЕУТА, 3 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте.

"Разумеется, мы будем требовать солидарности от всех государств Европейского союза", - сказал он в интервью телеканалу RTVE.

Министр заявил, что без солидарности нет Евросоюза, а тот, кто это не принимает, работает против Европы . Он также напомнил, что границы Сеуты и Мелильи – это не только границы Испании, но и южные границы Евросоюза.

"Когда происходили повторяющиеся миграционные кризисы, с которыми итальянское правительство не могло справиться на Лампедузе... Испания всегда проявляла солидарность - и политическую, и практическую. И именно этого мы требуем от остальных европейских стран", - сказал Альбарес.