МИД Испании потребовал от ЕС солидарности по миграционному кризисе в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте.
- Альбарес напомнил, что границы Сеуты и Мелильи — это южные границы Евросоюза, и подчеркнул, что Испания всегда проявляла солидарность другим странам ЕС в сложных ситуациях, например, Италии во время миграционных кризисов на Лампедузе.
СЕУТА, 3 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте.
"Разумеется, мы будем требовать солидарности от всех государств Европейского союза", - сказал он в интервью телеканалу RTVE.
"Когда происходили повторяющиеся миграционные кризисы, с которыми итальянское правительство не могло справиться на Лампедузе... Испания всегда проявляла солидарность - и политическую, и практическую. И именно этого мы требуем от остальных европейских стран", - сказал Альбарес.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.
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