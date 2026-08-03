Мигранты попытались прорваться в переполненный центр размещения в Сеуте

Мигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте

Мигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer Мигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа мигрантов попыталась силой проникнуть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте.

Власти усилили контроль у подъездной дороги и ворот комплекса после инцидента.

Около тысячи людей продолжают ожидать размещения у комплекса и в прилегающих районах.

СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Группа мигрантов попыталась силой проникнуть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте, передает корреспондент РИА Новости.

"Инцидент произошел в субботу вечером. Находившиеся снаружи мигранты попытались попасть на территорию центра, который из-за отсутствия свободных мест практически не принимает новых людей", - рассказал агентству находящийся на месте сотрудник полиции.

После произошедшего власти усилили контроль у подъездной дороги и ворот комплекса. Сотрудники правоохранительных органов не позволяют собравшимся приближаться к входу большими группами и следят за тем, чтобы дорога оставалась свободной.

Обстановка возле центра остается напряженной. Около тысячи людей продолжают ожидать размещения непосредственно у комплекса и в прилегающих районах, не зная, когда внутри освободятся места.

Центр временного пребывания предназначен для первичного временного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.