Мигранты попытались прорваться в переполненный центр размещения в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа мигрантов попыталась силой проникнуть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте.
- Власти усилили контроль у подъездной дороги и ворот комплекса после инцидента.
- Около тысячи людей продолжают ожидать размещения у комплекса и в прилегающих районах.
СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Группа мигрантов попыталась силой проникнуть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте, передает корреспондент РИА Новости.
"Инцидент произошел в субботу вечером. Находившиеся снаружи мигранты попытались попасть на территорию центра, который из-за отсутствия свободных мест практически не принимает новых людей", - рассказал агентству находящийся на месте сотрудник полиции.
После произошедшего власти усилили контроль у подъездной дороги и ворот комплекса. Сотрудники правоохранительных органов не позволяют собравшимся приближаться к входу большими группами и следят за тем, чтобы дорога оставалась свободной.
Обстановка возле центра остается напряженной. Около тысячи людей продолжают ожидать размещения непосредственно у комплекса и в прилегающих районах, не зная, когда внутри освободятся места.
Центр временного пребывания предназначен для первичного временного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.