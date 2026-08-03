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Мигранты попытались прорваться в переполненный центр размещения в Сеуте - РИА Новости, 03.08.2026
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00:35 03.08.2026
Мигранты попытались прорваться в переполненный центр размещения в Сеуте

Мигранты попытались силой проникнуть в переполненный центр размещения в Сеуте

© REUTERS / Fabian BimmerМигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте
Мигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Мигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа мигрантов попыталась силой проникнуть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте.
  • Власти усилили контроль у подъездной дороги и ворот комплекса после инцидента.
  • Около тысячи людей продолжают ожидать размещения у комплекса и в прилегающих районах.
СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Группа мигрантов попыталась силой проникнуть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте, передает корреспондент РИА Новости.
"Инцидент произошел в субботу вечером. Находившиеся снаружи мигранты попытались попасть на территорию центра, который из-за отсутствия свободных мест практически не принимает новых людей", - рассказал агентству находящийся на месте сотрудник полиции.
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После произошедшего власти усилили контроль у подъездной дороги и ворот комплекса. Сотрудники правоохранительных органов не позволяют собравшимся приближаться к входу большими группами и следят за тем, чтобы дорога оставалась свободной.
Обстановка возле центра остается напряженной. Около тысячи людей продолжают ожидать размещения непосредственно у комплекса и в прилегающих районах, не зная, когда внутри освободятся места.
Центр временного пребывания предназначен для первичного временного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
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