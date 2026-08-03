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Иран планировал удар по трем объектам на Украине в ответ на удар по судну - РИА Новости, 03.08.2026
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22:43 03.08.2026 (обновлено: 22:45 03.08.2026)
Иран планировал удар по трем объектам на Украине в ответ на удар по судну

Иран планировал удар по трем объектам на Украине в ответ на удар Киева по судну

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • Мохсен Резаи заявил, что Тегеран был готов нанести удар по трем объектам на Украине, но отменил атаку после извинений Украины.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил после украинской атаки по иранскому судну, что Тегеран готов был нанести удар по трем объектам на Украине, сообщает телеканал Press TV.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Мы были готовы нанести удар по трем объектам на Украине, но отменили атаку после извинений Украины", - цитирует телеканал слова Резаи.
Представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи в понедельник заявил, что Иран располагает сведениями, что Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море, и добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
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