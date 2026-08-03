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Иран ведет диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, заявил МИД страны - РИА Новости, 03.08.2026
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11:15 03.08.2026
Иран ведет диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, заявил МИД страны

Багаи: Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, переговоры с США не ведутся.
  • Президент США Дональд Трамп заявил об отмене атак на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, переговоры с США не ведутся, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.​
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"Во избежание недопонимания следует сказать, с кем ведутся переговоры. Сейчас мы не ведем диалог с США, мы проводим переговоры с Оманом, которые сосредоточены на вопросах безопасного судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи в прямом эфире госТВ Ирана.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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