Иран ведет диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, заявил МИД страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, переговоры с США не ведутся.
- Президент США Дональд Трамп заявил об отмене атак на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, переговоры с США не ведутся, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
«
"Во избежание недопонимания следует сказать, с кем ведутся переговоры. Сейчас мы не ведем диалог с США, мы проводим переговоры с Оманом, которые сосредоточены на вопросах безопасного судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи в прямом эфире госТВ Ирана.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.