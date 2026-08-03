Иран ведет диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, заявил МИД страны

ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, переговоры с США не ведутся, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

"Во избежание недопонимания следует сказать, с кем ведутся переговоры. Сейчас мы не ведем диалог с США, мы проводим переговоры с Оманом, которые сосредоточены на вопросах безопасного судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи в прямом эфире госТВ Ирана.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.