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КСИР заявил о провале попыток разоружения ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2026
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00:48 03.08.2026
КСИР заявил о провале попыток разоружения ХАМАС

КСИР заявил о провале попыток разоружения ХАМАС в годовщину гибели его лидера

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что попытки разоружить ХАМАС в рамках реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа обречены на провал.
  • Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в конце июля 2024 года в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.
  • В КСИР назвали убийство Хании серьезным преступлением и грубым нарушением территориальной целостности Ирана.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что попытки разоружить ХАМАС в рамках реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа обречены на провал, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР, опубликованное к годовщине гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании.
В конце июля 2024 года Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израиль в последующие дни хранил молчание относительно его гибели. В ХАМАС обвиняли израильтян в убийстве своего лидера.
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"Попытки разоружить ХАМАС обречены на провал и уже потерпели крах", - говорится в сообщении Press TV.
Согласно телеканалу, в элитном подразделении ВС Ирана также подчеркнули, что убийство Хании было серьезным преступлением и грубым нарушением территориальной целостности Ирана.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения. ХАМАС, в свою очередь, заявило, что для реализации плана Трампа Израиль должен полностью прекратить удары по сектору Газа.
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