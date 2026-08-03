КСИР заявил о провале попыток разоружения ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что попытки разоружить ХАМАС в рамках реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа обречены на провал.
- Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в конце июля 2024 года в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.
- В КСИР назвали убийство Хании серьезным преступлением и грубым нарушением территориальной целостности Ирана.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что попытки разоружить ХАМАС в рамках реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа обречены на провал, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР, опубликованное к годовщине гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании.
"Попытки разоружить ХАМАС обречены на провал и уже потерпели крах", - говорится в сообщении Press TV.
Согласно телеканалу, в элитном подразделении ВС Ирана также подчеркнули, что убийство Хании было серьезным преступлением и грубым нарушением территориальной целостности Ирана.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения. ХАМАС, в свою очередь, заявило, что для реализации плана Трампа Израиль должен полностью прекратить удары по сектору Газа.
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