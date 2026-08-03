КСИР заявил о провале попыток разоружения ХАМАС

"Попытки разоружить ХАМАС обречены на провал и уже потерпели крах", - говорится в сообщении Press TV.

Согласно телеканалу, в элитном подразделении ВС Ирана также подчеркнули, что убийство Хании было серьезным преступлением и грубым нарушением территориальной целостности Ирана.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения. ХАМАС, в свою очередь, заявило, что для реализации плана Трампа Израиль должен полностью прекратить удары по сектору Газа.