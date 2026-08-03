Подарок жены спас российского военного от смерти при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санитарный инструктор с позывным Фара выжил и получил лишь контузию после прямого попадания FPV-дрона.
- Свое спасение он приписывает подаренному женой рюкзаку, который закрыл ему спину.
БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Санитарный инструктор с позывным Фара рассказал РИА Новости, как благодаря подаренному женой рюкзаку выжил и отделался лишь контузией после прямого попадания FPV-дрона.
"Жена прислала рюкзак на 120 литров, большой, огромный, там куча вещей, плюс еще подарки из дома. И благо, что в свое время жене сказал, когда она укладывала рюкзак, чтобы вещи лежали не горизонтально, а вертикально", — сказал он.
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Когда они с товарищем шли к точке, рюкзак закрывал ему всю спину и был выше головы. Внезапно он почувствовал сильный удар, словно кто-то пнул его с разбега, и оглох.
"А товарищ ко мне бежит, я вижу, что он что-то говорит, но я не понимаю, что он говорит. Я ему начинаю объяснять, что где мой рюкзак. Он говорит, Фара, ты как? Нормально? Не ранен никуда? Оказывается, был атакован FPV-дроном. Рюкзак, можно сказать, спас жизнь", — пояснил санитар.
Собеседник агентства служит в 11-м армейском корпусе группировки войск "Север".
Ранее он работал оператором на телевидении. В 2022 году Фару мобилизовали, и он стал медиком. За все время санитар спас уже более 50 человек и перестал вести счет, воспринимая это как призвание.
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