Краткий пересказ от РИА ИИ Санитарный инструктор с позывным Фара выжил и получил лишь контузию после прямого попадания FPV-дрона.

Свое спасение он приписывает подаренному женой рюкзаку, который закрыл ему спину.

БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Санитарный инструктор с позывным Фара рассказал РИА Новости, как благодаря подаренному женой рюкзаку выжил и отделался лишь контузией после прямого попадания FPV-дрона.

"Жена прислала рюкзак на 120 литров, большой, огромный, там куча вещей, плюс еще подарки из дома. И благо, что в свое время жене сказал, когда она укладывала рюкзак, чтобы вещи лежали не горизонтально, а вертикально", — сказал он.

Когда они с товарищем шли к точке, рюкзак закрывал ему всю спину и был выше головы. Внезапно он почувствовал сильный удар, словно кто-то пнул его с разбега, и оглох.

"А товарищ ко мне бежит, я вижу, что он что-то говорит, но я не понимаю, что он говорит. Я ему начинаю объяснять, что где мой рюкзак. Он говорит, Фара, ты как? Нормально? Не ранен никуда? Оказывается, был атакован FPV-дроном. Рюкзак, можно сказать, спас жизнь", — пояснил санитар.

Собеседник агентства служит в 11-м армейском корпусе группировки войск "Север".