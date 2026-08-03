Иноагент Надеждин* сообщил, что находится не в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политик Борис Надеждин* сообщил, что находится не в России, выложив в Telegram-канал видео на фоне Эйфелевой башни.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Политик Борис Надеждин*, внесенный в реестр иностранных агентов в РФ, сообщил, что находится не в России.
Политик выложил в свой Telegram-канал видео, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни.
"Я жив и на свободе. Увы, пока не в России", - сказал Надеждин* в видео.
Надеждин* 13 июля сообщил в своем Telegram-канале о задержании сотрудниками полиции в подмосковном Долгопрудном. После составления протокола он был отпущен под обязательство о явке.
Надеждин* - бывший депутат Госдумы (1999–2003), в 2024 году пытался выдвинуться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Минюст 10 июля включил его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России