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Иноагент Надеждин* сообщил, что находится не в России - РИА Новости, 03.08.2026
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13:12 03.08.2026 (обновлено: 15:18 03.08.2026)
Иноагент Надеждин* сообщил, что находится не в России

Иноагент Надеждин сообщил, что находится не в России

Кадр видео, опубликованного Борисом Надеждиным*
Кадр видео, опубликованного Борисом Надеждиным* - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Кадр видео, опубликованного Борисом Надеждиным*
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политик Борис Надеждин* сообщил, что находится не в России, выложив в Telegram-канал видео на фоне Эйфелевой башни.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Политик Борис Надеждин*, внесенный в реестр иностранных агентов в РФ, сообщил, что находится не в России.
Политик выложил в свой Telegram-канал видео, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни.
Борис Надеждин* - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Надеждин* не будет сдавать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму
19 июля, 21:22
"Я жив и на свободе. Увы, пока не в России", - сказал Надеждин* в видео.
Надеждин* 13 июля сообщил в своем Telegram-канале о задержании сотрудниками полиции в подмосковном Долгопрудном. После составления протокола он был отпущен под обязательство о явке.
Надеждин* - бывший депутат Госдумы (1999–2003), в 2024 году пытался выдвинуться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Минюст 10 июля включил его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Борис Надеждин* в зале Долгопрудненского городского суда Московской области. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Иноагента Надеждина* оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики
17 июля, 12:37
 
РоссияДолгопрудныйБорис НадеждинГосдума РФ
 
 
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