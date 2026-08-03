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Эксперт рассказал, как ИИ изменит высшее образование в России - РИА Новости, 03.08.2026
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18:11 03.08.2026
Эксперт рассказал, как ИИ изменит высшее образование в России

Хисюков: из-за ИИ преподаватели станут наставниками

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит российскую систему высшего образования.
  • Преподаватели станут наставниками, а традиционные экзамены потребуют пересмотра.
  • Владение ИИ войдет в число базовых компетенций выпускников, а образовательные программы будут быстрее адаптироваться к запросам экономики.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит высшее образование, преподаватели станут наставниками, а традиционные экзамены потребуют пересмотра, считает руководитель "Эдутрек", старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.
"Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит российскую систему высшего образования: преподаватели станут наставниками, традиционные экзамены потребуют пересмотра, а владение ИИ войдет в число базовых компетенций выпускников. При этом образовательные программы будут быстрее адаптироваться к запросам экономики", - сказал Хисюков интернет-изданию NEWS.RU.
По словам эксперта, если раньше университет был главным источником знаний, то сегодня они доступны каждому благодаря нейросетям. Ценность педагога смещается в сторону формирования критического мышления и способности принимать решения, при этом ему необходимо владеть ИИ-инструментами не хуже студентов, отметил Хисюков.
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