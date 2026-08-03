Эксперт рассказал, как ИИ изменит высшее образование в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит российскую систему высшего образования.
- Преподаватели станут наставниками, а традиционные экзамены потребуют пересмотра.
- Владение ИИ войдет в число базовых компетенций выпускников, а образовательные программы будут быстрее адаптироваться к запросам экономики.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит высшее образование, преподаватели станут наставниками, а традиционные экзамены потребуют пересмотра, считает руководитель "Эдутрек", старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.
"Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит российскую систему высшего образования: преподаватели станут наставниками, традиционные экзамены потребуют пересмотра, а владение ИИ войдет в число базовых компетенций выпускников. При этом образовательные программы будут быстрее адаптироваться к запросам экономики", - сказал Хисюков интернет-изданию NEWS.RU.
По словам эксперта, если раньше университет был главным источником знаний, то сегодня они доступны каждому благодаря нейросетям. Ценность педагога смещается в сторону формирования критического мышления и способности принимать решения, при этом ему необходимо владеть ИИ-инструментами не хуже студентов, отметил Хисюков.
WSJ предупредила об опасности инвестиций в ИИ
2 августа, 16:14