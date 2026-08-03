Эксперт рассказал, как ИИ изменит высшее образование в России

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит высшее образование, преподаватели станут наставниками, а традиционные экзамены потребуют пересмотра, считает руководитель "Эдутрек", старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.

По словам эксперта, если раньше университет был главным источником знаний, то сегодня они доступны каждому благодаря нейросетям. Ценность педагога смещается в сторону формирования критического мышления и способности принимать решения, при этом ему необходимо владеть ИИ-инструментами не хуже студентов, отметил Хисюков.