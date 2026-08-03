Аналитик оценила, сможет ли ИИ заменить гендиректора компании

Краткий пересказ от РИА ИИ Искусственный интеллект может помочь руководителю компании оптимизировать часть производственных задач.

Современные большие языковые модели способны анализировать данные, прогнозировать развитие событий, оценивать риски и предлагать сценарии принятия решений.

Даже самая совершенная система ИИ не способна полностью заменить генерального директора, так как управление компанией включает в себя стратегическое планирование, формирование корпоративной культуры и принятие ответственности за решения.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект может помочь руководителю компании оптимизировать часть производственных задач, однако даже самая совершенная система ИИ не способна полностью заменить его на этом посту, такое мнение высказала РИА Новости руководитель AI-студии 1331, эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина.

"Вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект заменить генерального директора, скорее отражает изменение самой модели управления, чем перспективу исчезновения этой должности. ИИ постепенно берет на себя функции, связанные с обработкой информации, анализом данных и подготовкой решений, коммуникаций. Однако управление компанией не сводится к оптимизации процессов", - комментирует эксперт.

Современные большие языковые модели (LLM) уже способны анализировать финансовую отчетность, рыночные исследования и внутренние данные компании, прогнозировать развитие событий, оценивать риски и предлагать несколько сценариев принятия решений. Им можно делегировать подготовку аналитических материалов и презентаций, мониторинг ключевых показателей бизнеса, анализ инвестиционных проектов, контроль исполнения поручений и часть операционного планирования.

Для компаний такой подход означает ускорение управленческого цикла, более быстрое реагирование на изменения рынка и возможность принимать решения на основе более полного объема информации. При этом происходит смещение роли руководителя. Если раньше значительная часть времени уходила на сбор и анализ данных, то теперь возрастает значение функций, которые невозможно свести к вычислению оптимального решения.