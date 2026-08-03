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СМИ: хакеры украли биткоины на 86 миллионов долларов из кошельков Coldcard - РИА Новости, 03.08.2026
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11:08 03.08.2026
СМИ: хакеры украли биткоины на 86 миллионов долларов из кошельков Coldcard

Bloomberg: хакеры похитили биткоины из кошельков Coldcard на $86 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хакеры обнаружили уязвимость в кошельках Coldcard, которые считаются одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты.
  • Из более чем 4500 кошельков было выведено примерно 1367 токенов на сумму около 86 миллионов долларов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Хакеры обнаружили уязвимость в кошельках Coldcard, которые считаются одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты, похитив биткоинами около 86 миллионов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитических компаний и заявление создателя кошельков Coinkite.
"Хакеры обнаружили программную уязвимость в одном из "холодных" биткоин-кошельков, считающихся одним из самых безопасных мест для хранения криптовалюты... К понедельнику из более чем 4500 кошельков было выведено примерно 1367 токенов на сумму около 86 миллионов долларов", - передает Блумберг.
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Coldcard - это бренд аппаратных устройств, позволяющих пользователям хранить свои биткоины в так называемых холодных кошельках, уточняет издание. Эти кошельки считаются одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты, поскольку не подключены к интернету.
Ранее канадская компания Coinkite, выпускающая устройства Coldcard, уведомила пользователей о том, что часть кошельков оказалась под угрозой из-за уязвимости в механизме генерации сид-фраз - набора слов, используемого для восстановления доступа к криптокошельку.
В конце июля потери оценивались примерно в 38 миллионов долларов, однако за выходные сумма ущерба существенно выросла, уточняет Блумберг.
Как выяснили специалисты инженерной команды Block Inc., суть проблемы заключалась в генераторе чисел для фраз, который реализовал Coinkite. Прошивка генератора создавала предсказуемые данные вместо случайных, включая серийные номера устройств. Это и позволило злоумышленникам получить доступ к средствам, отмечает агентство.
В Coinkite подтвердили, что кошельки под защитой сид-фраз, созданных с использованием версий уязвимой прошивки, находятся под угрозой. Компания сообщила о выпуске обновлений с устраненной уязвимостью для всех затронутых моделей, передает агентство.
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