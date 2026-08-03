Рейтинг@Mail.ru
Биолог объяснил, почему не стоит собирать грибы в пакет - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 03.08.2026 (обновлено: 12:47 03.08.2026)
Биолог объяснил, почему не стоит собирать грибы в пакет

Миколог Комиссаров: грибы в полиэтиленовом пакете при длительном сборе портятся

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГрибы
Грибы - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Грибы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грибы в полиэтиленовом пакете при длительном сборе начинают портиться и подгнивать, так как накапливают влагу и перестают "дышать".
  • В пакете грибы могут сильно сдавливаться и ломаться под собственным весом.
  • Корзины лучше подходят для сбора грибов, поскольку они открытые, и грибы в них "дышат" и меньше портятся.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Грибы в полиэтиленовом пакете при их длительном сборе начинают портиться и подгнивать, предупредил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.
"Если вы идете в лес ненадолго, буквально на часик-полтора, то можно брать пакет. Почему пакеты не рекомендуются при долгих выходах? Потому что грибы в них начинают преть. Они накапливают влагу, перестают дышать, и пока вы доберетесь до дома, они могут начать потихонечку подгнивать", - сказал Комиссаров информационному порталу РИАМО.
Овощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать продукты на рынке
18 июля, 11:03
По словам специалиста, в пакете грибы могут сильно сдавливаться и ломаться под своим собственным весом.
Комиссаров отметил, что корзины в этом плане лучше, поскольку они открытые - грибы в них "дышат" и меньше портятся. Кроме того, если носить грибы в корзине, то это помогает их размножению, добавил он. После среза гриб активно разбрасывает споры, которые постепенно высыпаются через прорези корзины, способствуя распространению грибов в лесу, пояснил биолог.
Витамины - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Врач объяснил, как правильно принимать витамины
2 августа, 14:02
 
ОбществоГрибы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала