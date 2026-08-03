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В Минске назвали закрытие границы Латвией попранием "европейских ценностей" - РИА Новости, 03.08.2026
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13:35 03.08.2026 (обновлено: 16:53 03.08.2026)
В Минске назвали закрытие границы Латвией попранием "европейских ценностей"

МИД Белоруссии назвал закрытие границы Латвией попранием европейских ценностей

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия рассматривает закрытие границ Латвией как попрание "европейских ценностей".
  • Латвия закрыла латвийско-белорусскую границу по техническим причинам, приостановив работу второго пункта пропуска для предотвращения угроз нелегальной миграции.
  • Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков считает, что закрытие границы с Белоруссией властями Латвии наносит урон международной торговле и бьет по экономическим интересам самой Латвии.
МИНСК, 3 авг - РИА Новости. Белоруссия рассматривает закрытие границ Латвией как очередное попрание тех самых "европейских ценностей", о которых любят говорить в странах Балтии, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта пропуска "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
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"Мы расцениваем произошедшее как очередное попрание тех самых "европейских ценностей", о которых так любят говорить в балтийских государствах. Свобода передвижения граждан вновь была грубо принесена в жертву сиюминутной внутриполитической конъюнктуре", - сказал Варанков журналистам.
Пресс-секретарь белорусского МИД отметил, что латвийским компетентным органам было бы небесполезно провести собственное расследование и выяснить, где действительно произошел сбой – в информационных системах или в политической ангажированности руководства Латвии. "Характерно, что на границе с Россией "технические проблемы" почему-то отсутствуют и движение продолжается", - добавил он.
По словам Варанкова, даже если неполадки в системах действительно имели место, вряд ли ради такого уровня технологической устойчивости Латвия в свое время вступала в ЕС.
Он также считает, что, закрывая границу с Белоруссией, власти Латвии в очередной раз забыли о людях в погоне за политическими очками. "Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре", - сказал Варанков.
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Дипломат отметил, что ситуация зеркально копирует практику литовских властей образца конца 2025 года, когда граница также закрывалась без предупреждения под надуманным предлогом. "Кроме того, подобные безответственные действия наносят ощутимый урон международной торговле, подрывая транзитные маршруты между Европейским союзом и Китаем, а также странами Средней Азии, и бьют по экономическим интересам самой Латвии", - добавил пресс-секретарь белорусского МИД.
В пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили, что пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает работать, проблем с белорусской стороны нет.
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