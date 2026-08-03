Певица Ариана Гранде сделает перерыв в публичной жизни, пишут СМИ

"Представитель певицы эксклюзивно сообщил изданию People, что Ариана Гранде "на некоторое время отойдет от публичной деятельности" после завершения своего тура Eternal Sunshine 1 сентября", - пишет издание.

Отмечается, что сейчас под пристальным вниманием общественности находится внешний вид и здоровье певицы, которая значительно похудела за последнее время.