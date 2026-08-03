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Певица Ариана Гранде сделает перерыв в публичной жизни, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2026
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10:47 03.08.2026
Певица Ариана Гранде сделает перерыв в публичной жизни, пишут СМИ

People: Ариана Гранде с сентября возьмет перерыв в публичной жизни

© AP Photo / Alberto PezzaliАриана Гранде
Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Ариана Гранде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ариана Гранде с 1 сентября возьмет перерыв в публичной жизни.
  • Внимание общественности к внешности и здоровью певицы стало причиной ее решения временно отойти от публичной деятельности.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Американская певица Ариана Гранде с сентября возьмет перерыв в публичной жизни на фоне пристального внимания общественности к ее худобе, сообщает издание People со ссылкой на представителя исполнительницы.
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"Представитель певицы эксклюзивно сообщил изданию People, что Ариана Гранде "на некоторое время отойдет от публичной деятельности" после завершения своего тура Eternal Sunshine 1 сентября", - пишет издание.
Отмечается, что сейчас под пристальным вниманием общественности находится внешний вид и здоровье певицы, которая значительно похудела за последнее время.
По словам представителя Гранде, в сентябре она уйдет на заслуженный отдых после серии динамичных шоу, требующих высокой физической подготовки, с которыми она отлично справляется. После завершения отпуска певица вернется с новыми проектами.
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