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В Госдуму внесли проект об обращении туристов с претензией к турагентам - РИА Новости, 03.08.2026
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17:56 03.08.2026 (обновлено: 18:22 03.08.2026)

В Госдуму внесли проект об обращении туристов с претензией к турагентам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить возможность обращения туристов с претензией к турагентам.
  • Законопроект направлен на разграничение ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность обращения туристов с претензией к турагентам, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается установить возможность обращения туриста к турагенту с претензией к качеству услуг, а также с требованием о возмещении убытков.
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Кроме того, проектом предлагается определить случаи наступления ответственности перед туристами для туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.
Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан в целях совершенствования законодательства в туристской сфере и направлен на разграничение ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.
В Минэкономразвития подчеркнули важность законопроекта с точки зрения защиты интересов туристов. В настоящее время за действия турагентов, в том числе за их ошибки или недобросовестность, фактически отвечает туроператор, пояснили в министерстве.
"Судебная практика идет по пути безусловной ответственности туроператора за любых третьих лиц, даже если сам туроператор не мог повлиять на ситуацию. Это создает огромные риски для бизнеса и одновременно не стимулирует других участников отрасли к повышению качества своей работы", - говорится в пресс-релизе.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, законопроект повышает ответственность каждого профессионального участника рынка туристских услуг. "Когда каждый знает свой фронт работ и свою меру ответственности, отрасль становится более прозрачной и предсказуемой. Это укрепит доверие граждан к туроператорам, позволит компаниям контролировать исполнение договоров", - считает он.
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