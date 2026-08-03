В Госдуму внесли проект об обращении туристов с претензией к турагентам

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить возможность обращения туристов с претензией к турагентам.

Законопроект направлен на разграничение ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность обращения туристов с претензией к турагентам, документ доступен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается установить возможность обращения туриста к турагенту с претензией к качеству услуг, а также с требованием о возмещении убытков.

Кроме того, проектом предлагается определить случаи наступления ответственности перед туристами для туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.

Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан в целях совершенствования законодательства в туристской сфере и направлен на разграничение ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.

В Минэкономразвития подчеркнули важность законопроекта с точки зрения защиты интересов туристов. В настоящее время за действия турагентов, в том числе за их ошибки или недобросовестность, фактически отвечает туроператор, пояснили в министерстве.

"Судебная практика идет по пути безусловной ответственности туроператора за любых третьих лиц, даже если сам туроператор не мог повлиять на ситуацию. Это создает огромные риски для бизнеса и одновременно не стимулирует других участников отрасли к повышению качества своей работы", - говорится в пресс-релизе.