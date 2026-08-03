В ГД предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой счет

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой банковский счет по их выбору.

В обращении указано, что для реализации права студент может направить реквизиты счета через личный кабинет, информационную систему вуза либо заявление в электронной или письменной форме.

Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит упростить получение стипендий и сократить количество лишних банковских счетов и карт.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой банковский счет по их выбору.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, студенты некоторых вузов при назначении стипендии вынуждены оформлять банковскую карту в том банке, который выбрал университет, а если у студента уже есть счет в другом российском банке, ему приходится открывать дополнительный и получать еще одну карту либо соглашаться на получение наличных через кассу.

"Представляется целесообразным закрепить в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" право обучающегося получать государственную академическую, государственную социальную и иную стипендию, выплачиваемую образовательной организацией, на банковский счет, указанный самим обучающимся и открытый в любой российской кредитной организации", - сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что для реализации права студент может направить реквизиты счета через личный кабинет, информационную систему вуза либо заявление в электронной или письменной форме.

Депутаты добавили, что образовательной организации следует установить разумный срок для изменения реквизитов - например, не более десяти рабочих дней до очередной выплаты, а также обеспечить проверку того, что счет принадлежит именно получателю стипендии.