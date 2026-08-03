В ГД предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой счет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой банковский счет по их выбору.
- В обращении указано, что для реализации права студент может направить реквизиты счета через личный кабинет, информационную систему вуза либо заявление в электронной или письменной форме.
- Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит упростить получение стипендий и сократить количество лишних банковских счетов и карт.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой банковский счет по их выбору.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
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По словам депутатов, студенты некоторых вузов при назначении стипендии вынуждены оформлять банковскую карту в том банке, который выбрал университет, а если у студента уже есть счет в другом российском банке, ему приходится открывать дополнительный и получать еще одну карту либо соглашаться на получение наличных через кассу.
"Представляется целесообразным закрепить в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" право обучающегося получать государственную академическую, государственную социальную и иную стипендию, выплачиваемую образовательной организацией, на банковский счет, указанный самим обучающимся и открытый в любой российской кредитной организации", - сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что для реализации права студент может направить реквизиты счета через личный кабинет, информационную систему вуза либо заявление в электронной или письменной форме.
Депутаты добавили, что образовательной организации следует установить разумный срок для изменения реквизитов - например, не более десяти рабочих дней до очередной выплаты, а также обеспечить проверку того, что счет принадлежит именно получателю стипендии.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит устранить различия между образовательными организациями, сократить количество лишних банковских счетов и карт, а также упростить получение стипендий студентами, которые меняют вуз или уже пользуются выбранным банком.