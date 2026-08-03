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В Турции откроют участок для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 03.08.2026
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17:17 03.08.2026
В Турции откроют участок для голосования на выборах в Госдуму

В Трабзоне откроют избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями на избирательном участке
Урна с бюллетенями на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Урна с бюллетенями на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Трабзоне на северо-востоке Турции планируется открыть избирательный участок для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
  • Голосование на избирательном участке № 8293 будет проходить 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени в здании генерального консульства России в Трабзоне.
СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва планируется открыть в Трабзоне на северо-востоке Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
"Для проведения голосования в пределах консульского округа генерального консульства России в Трабзоне образован избирательный участок № 8293. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.) в здании генерального консульства России в Трабзоне", - сообщили дипломаты.
В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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