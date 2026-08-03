В Турции откроют участок для голосования на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ В Трабзоне на северо-востоке Турции планируется открыть избирательный участок для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Голосование на избирательном участке № 8293 будет проходить 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени в здании генерального консульства России в Трабзоне.

СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва планируется открыть в Трабзоне на северо-востоке Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

"Для проведения голосования в пределах консульского округа генерального консульства России Трабзоне образован избирательный участок № 8293. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.) в здании генерального консульства России в Трабзоне", - сообщили дипломаты.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.